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НовостиПроисшествия2 августа 2023 15:12

Плавать не умел: в Волгоградской области в реке утонул подросток

15-летний подросток утонул на Дону в Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мальчика нашли под водой на следующий день после трагедии

Мальчика нашли под водой на следующий день после трагедии

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области, к сожалению, растет число погибших во время отдыха на воде. 1 августа в хуторе Белужино-Колдаиров Иловлинского района утонул 15-летний подросток. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, погибшего мальчика водолазы подняли из воды 2 августа.

Известно, что подросток не умел плавать. Он отдыхал на Дону вместе со своими знакомыми. Во вторник примерно в 16.00 он пропал под водой. Поиски завершились только на следующий день. Признаков насильственной смерти нет. Следователи организовали проверку.

Напомним, еще одна трагедия на воде произошла 1 августа в Светлоярском районе. Утонули отец с сыном и очевидец, который пытался их спасти. Двух мужчин подняли из воды в среду, поиски мальчика продолжаются.