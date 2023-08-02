Плавать не умел: в Волгоградской области в реке утонул подросток

Мальчика нашли под водой на следующий день после трагедии Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области, к сожалению, растет число погибших во время отдыха на воде. 1 августа в хуторе Белужино-Колдаиров Иловлинского района утонул 15-летний подросток. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, погибшего мальчика водолазы подняли из воды 2 августа.

Известно, что подросток не умел плавать. Он отдыхал на Дону вместе со своими знакомыми. Во вторник примерно в 16.00 он пропал под водой. Поиски завершились только на следующий день. Признаков насильственной смерти нет. Следователи организовали проверку.

Напомним, еще одна трагедия на воде произошла 1 августа в Светлоярском районе. Утонули отец с сыном и очевидец, который пытался их спасти. Двух мужчин подняли из воды в среду, поиски мальчика продолжаются.