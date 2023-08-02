Под Волгоградом нашли утонувших двух мужчин на диком пляже

Водолазы продолжают поиски утонувшего мальчика Фото: Эдуард Пальгунов

В поселке Светлый Яр Волгоградской области водолазы нашли в реке двух утонувших мужчин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГКУ «Служба спасения». Поиски мальчика в Волге продолжаются.

Напомним, 1 августа 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего сына на диком пляже Волги. Они вдвоем начали тонуть, им на помощь бросился очевидец, но и он ушел под воду.

- Поисковые водолазные работы ведут спасатели Красноармейского поисково-спасательного подразделения (маневренного) ГКУ Служба спасения. На данный момент обнаружены и подняты на поверхность тела утонувших мужчин. Поиск мальчика продолжается, - уточнили в «Службе спасения».

Спасатели просят волгоградцев соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде и избегать для купания дикие пляжи.