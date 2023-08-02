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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:19

Под Волгоградом нашли утонувших двух мужчин на диком пляже

Водолазы подняли из воды двух утонувших волгоградцев, поиски мальчика продолжаются
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Водолазы продолжают поиски утонувшего мальчика

Водолазы продолжают поиски утонувшего мальчика

Фото: Эдуард Пальгунов

В поселке Светлый Яр Волгоградской области водолазы нашли в реке двух утонувших мужчин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГКУ «Служба спасения». Поиски мальчика в Волге продолжаются.

Напомним, 1 августа 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего сына на диком пляже Волги. Они вдвоем начали тонуть, им на помощь бросился очевидец, но и он ушел под воду.

- Поисковые водолазные работы ведут спасатели Красноармейского поисково-спасательного подразделения (маневренного) ГКУ Служба спасения. На данный момент обнаружены и подняты на поверхность тела утонувших мужчин. Поиск мальчика продолжается, - уточнили в «Службе спасения».

Спасатели просят волгоградцев соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде и избегать для купания дикие пляжи.