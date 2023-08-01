Учил сына плавать: под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенок

Мужчина пытался спасти отца и сына, утонули все трое. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жуткая трагедия на воде случилась сегодня, 1 августа 2023 года, в Светлоярском районе Волгоградской области. На диком пляже в рабочем поселке Светлый Яр утонули двое мужчин и 8-летний ребенок. По предварительным данным, 41-летний мужчина учил сына плавать. Когда оба начали тонуть, их пытался спасти один из очевидцев. Выплыть на берег не удалось ни одному из троих. Тела еще не нашли. Следователи организовали проверку исчезновения трех граждан в результате несчастного случая на воде, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Сейчас следователи осматривают место ЧП. Координируют работу спецслужб, опрашивают очевидцев. Трагедия случилось на глазах у многих людей, в том числе женщины, которая в итоге потеряла мужа и сына.