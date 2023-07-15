Появилось видео момента ДТП с погибшим полицейским в Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Появилось видео момента смертельной аварии, в которой погиб инспектор ГИБДД. 14 июля в Урюпинске машина «ВАЗ-2107» с двумя полицейскими ехала по своей полосе, как вдруг на них выскочил Chevrolet Lacetti с пьяным лихачом. Иномарка на большой скорости влетела лоб в лоб в автомобиль с полицейскими.

По опубликованным кадрам видно, что «ВАЗ-2107» тормозил на мокрой от дождя дороги, но избежать столкновения с другой машиной не удалось. Видео записал регистратор, установленный на автомобиле, который ехал позади легковушки с полицейскими.

ДТП произошло в 20.15, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. На месте аварии погиб 29-летний инспектор ДПС Дмитрий Цепляев. Супруга скончавшегося спустя полчаса после его смерти родила ребенка. В больницу отвезли 27-летнего полицейского, сотрудники МВД ехали на машине Цепляева со службы. А за рулем Chevrolet Lacetti был 53-летний мужчина, который оказался пьян. Он почти не пострадал. В салоне иномарки был 12-летний мальчик, родители забрали его из медучреждения.

На виновника аварии завели уголовное дело.