В Волгоградской области супруга погибшего в ДТП полицейского родила через полчаса после его смерти

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области жертвой пьяного лихача стал 29-летний инспектор ДПС Дмитрий Цепляев. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, полицейский готовился стать отцом. Он ехал со службы и попал в аварию. Спустя полчаса после гибели сотрудника ГИБДД его супруга родила ребенка.

Пьяный лихач лишил молодого полицейского жизни и возможности впервые взять на руки своего ребенка. Сообщается, что ранее Дмитрий Цепляев работал в полиции в Новоаннинском. Затем он перевелся в межмуниципальный МВД России «Урюпинский».

По предварительной информации, Дмитрия Цепляева похоронят во вторник, 18 июля.

Напомним, страшная авария произошла вечером 14 июля в Урюпинске. Дмитрий Цепляев ехал со службы вместе со своим коллегой на личном автомобиле «ВАЗ-2107». На улице Большая Мушкетовская на встречку вылетел Chevrolet Lacetti. Иномарка, которой управлял 53-летний мужчина, на полной скорости лоб в лоб протаранила автомобиль с полицейскими.

Дмитрий Цепляев погиб на месте ДТП, его 27-летнего коллегу госпитализировали. Выяснилось, что виновник происшествия был пьяным – это подтвердило медицинское освидетельствование. При этом водитель Chevrolet отделался незначительными ушибами, ему не потребовалась госпитализация. В иномарке также был 12-летний мальчик, его доставили в больницу, но затем родители забрали его домой.

Пьяный водитель Chevrolet Lacetti - житель Урюпинска - был задержан. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что семьям погибшего и пострадавшего сотрудников будет оказана необходимая помощь.