В Волгоградской области из-за пьяного водителя погиб инспектор ДПС

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 14 июля в Волгоградской области в ДТП погиб полицейский. Трагедия случилась в 20.15 в Урюпинске. 53-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti на улице Большой Мушкетовской напротив дома №78 нарушил правила, выехав на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 29-летнего инспектора ДПС. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейский на личном авто возвращался со службы домой вместе со своим 27-летним коллегой.

На месте аварии скончался 29-летний инспектор ДПС, его коллега был госпитализирован. Травмы получил 12-летний пассажир Chevrolet Lacetti, а также водитель. Медицинское освидетельствование показало, что управлявший иномаркой мужчина был пьян. Решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

- Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в полиции.

Виновник получил небольшие травмы, госпитализация ему не потребовалась. 27-летний полицейский был доставлен в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в облздраве.

- 12-летний ребенок покинул с родителями медицинское учреждение после оказания помощи, несмотря на то, что нуждался в госпитализации, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.