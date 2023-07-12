На День металлурга в Волгограде выступит группа RASA Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные будет отмечаться День металлурга. В Волгограде этот праздник проходит с размахом. Концерт и большое число развлечений в честь металлургов в городе состоятся 14 июля. Праздничные мероприятия развернутся в сквере Металлургов перед заводуправлением в Краснооктябрьском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали на предприятии «Красный Октябрь». Публикуем программу Дня металлурга в Волгограде 2023.

Праздник 14 июля 2023 года начнется в 16.00. Вход для всех желающих будет бесплатным. Волгоградцев ждет выступление танцевальных и вокальных коллективов, интерактивные фотозоны, мастер-классы. Можно будет полакомиться попкорном и сладкой ватой. Яркие гости смогут нанести себе аквагрим. Хедлайнером праздника станет группа RASA с хитами «Ты пчела», «Под фонарем», «Фиолетово» и другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волжском назвали звезду, которая выступит на День города (подробнее)

Двойной праздник Камышина завершится концертом Дениса Клявера (подробнее)