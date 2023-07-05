Двойной праздник Камышина завершится концертом Дениса Клявера

Денис Клявер выступит в Камышине Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце августа в Камышине Волгоградской области по традиции одновременно пройдут Арбузный фестиваль и День города. Праздники завершатся выступлением Дениса Клявера. Экс-солист группы «Чай вдвоем» споет для камышан 27 августа. Также во время концерта выступит группа «Всегда». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города.

В Камышине традиционно с размахом отмечают День города и Арбузный фестиваль. В этом году 26 и 27 августа ожидаются арбузный карнавал, площадки по украшению и необычной нарезке ягод, конкурсы по поеданию арбузов. Завершится праздник музыкальным концертом и фейерверком.