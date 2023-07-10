В Волжском назвали звезду, которая выступит на День города

Для волжан выступит певица Натали Фото: Евгения ГУСЕВА

Через две недели город Волжский Волгоградской области отметит свое 69-летие. На День города хедлайнером праздника станет певица Натали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волжского.

Волжане смогут спеть вместе с исполнительницей хиты «О, боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул», «Морская черепашка», «Николай» и другие. Концерт пройдет в Волжском на площади Ленина 23 июля 2023 года в 19.00. Завершится празднование Дня города фейерверком.

Напомним, на День города в Камышине 27 августа выступит Денис Клявер.