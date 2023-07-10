Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды10 июля 2023 10:04

В Волжском назвали звезду, которая выступит на День города

В Волжском на День города 23 июля споет Натали
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Для волжан выступит певица Натали

Для волжан выступит певица Натали

Фото: Евгения ГУСЕВА

Через две недели город Волжский Волгоградской области отметит свое 69-летие. На День города хедлайнером праздника станет певица Натали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волжского.

Волжане смогут спеть вместе с исполнительницей хиты «О, боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул», «Морская черепашка», «Николай» и другие. Концерт пройдет в Волжском на площади Ленина 23 июля 2023 года в 19.00. Завершится празднование Дня города фейерверком.

Напомним, на День города в Камышине 27 августа выступит Денис Клявер.