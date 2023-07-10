В Волгограде анонсировали молодежный фестиваль в 2024 году

В следующем году пройдет третий по счету молодежный фестиваль Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Андрей Бочаров 10 июля в Волгограде встретился с молодежью, с которой обсудил итоги фестиваля #ТриЧетыре, прошедшего в конце июня. Этот фест последним не стал. Подобное мероприятие пройдет и в 2024 году, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- #ТриЧетыре - это круто, это стильно, это модно, это патриотично и узнаваемо. Очень организовано получилось - это тоже факт. Ни одного нарушения за время проведения фестиваля не было. Можно с уверенностью сказать: все, что мы с вами задумали, - заявил на встрече с волгоградской активной молодежью Андрей Бочаров.

Третий фестиваль пройдет на еще большей территории. Планируется задействовать всю верхнюю террасу набережной, а новой площадкой станет центр «Юный ястреб» в Средней Ахтубе. На встрече с молодежью было решено сделать парки в честь новых регионов России, приступить ко второму этапу благоустройства поймы реки Царица - недавно архитекторы предложили построить там аквапарк, филиал технопарка «Сколково», центр единоборств, парк.

Известно, что фестиваль #ТриЧетыре в 2024 году пройдет в течение нескольких дней, в том числе 29 июня – в День молодежи в России.