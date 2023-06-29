Аквапарк в полусферах сделают в центре Волгограда

Аквапарк в больших полусферах планируют построить в пойме Царицы. Фото: центр "ВЯЗ".

Архитекторы обновили концепцию благоустройства поймы реки Царица в Волгограде. Планы на бумаге и картинках – грандиозные. Территория будет разделена на 4 зоны: технопарк «Сколково», аквапарк в полусферах, центр единоборств и парк. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в центре «ВЯЗ».

Пока же место, где хотят сделать чудо-парк, выглядит так Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большой аквапарк, по задумке авторов проекта, расположится на восточном склоне поймы – вдоль улицы Краснознаменской. Основное здание комплекса будет представлено в виде трех полусфер, внутри которых расположатся горки и бассейны. Архитекторы планируют, что каждая полусфера будет иметь свой микроклимат – джунгли, субтропики, тропики. Горки, водные аттракционы и большие бассейны должны работать круглый год.

Другая зона парка в пойме Царицы - филиал технопарка «Сколково», который будет на западном склоне недалеко от ЖК «Урбан». Технопарк архитекторы предлагают сделать в форме полукруга с выступающими прямоугольными объемами. Здание общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров будет вписано в рельеф местности и использовать его особенности. В технопарке после возведения и открытия будут работать резиденты «Сколково», региональные представители бизнеса и IT-сферы.

В планируемом центре единоборств, который расположится вдоль улицы Калинина, будет все необходимое для спорта оборудование. В здании площадью 1300 квадратных метров обустроят залы борьбы, бокса, тхэквондо, каратэ и другие помещения для борцов.

В спортивной зоне будет 30 площадок для различных видов, предусмотрен даже скейт-парк. Фото: центр "ВЯЗ".

Парк в пойме хотят разделить на 4 тематические зоны: прогулочную, спортивную, детскую и место для тихого отдыха. Он Астраханского моста запланировано обустройство водоемов, чтобы напомнить, что раньше на этом месте текла река Царица. В спортивной зоне обещают аж 30 различных площадок, в том числе для футбола, тенниса, скалолазания и катания на скейтах – сейчас в Волгограде скейт-парки не работают. Через весь новый парк будут проходить пешеходные тропинки, большинство деревьев планируется сохранить.

- Концепция благоустройства поймы реки Царицы была утверждена молодежью региона и губернатором Волгоградской области – Андреем Бочаровым. Новым этапом в развитии данной территории – станет разработка проекта и проектно-сметной документации, - отметили в центре «ВЯЗ».