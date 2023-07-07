Трое взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Рано утром 7 июля в Быковском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли 4 человека, в том числе маленький ребенок. Еще три женщины были госпитализированы. Примерно в 6.30 на трассе Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» столкнулись «ВАЗ-21099» и «Лада Ларгус», сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От сильнейшего удара машины превратились в груду металла.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По информации полиции, на месте происшествия погибли водитель, пассажирка и ребенок, которые были в «Ларгусе». По дороге в больницу скончался водитель «ВАЗа». Госпитализировали трех женщин женщины в возрасте 19, 41 и 69 лет. Их жизни спасают в больнице имени Фишера в Волжском.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Выехало руководство областной Госавтоинспекции, следователи и эксперты-автотехники региональной полиции.