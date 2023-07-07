В жутком ДТП в Волгоградской области разбилась медслужба с пациентами

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Стало известно, что в страшной аварии в Быковском районе утром 7 июля разбился автомобиль медицинской службы. Санитарный транспорт вез пациентов из Палласовской ЦРБ в больницу Волжского. Информацию об этом сайту volgograd.kp.ru подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В аварии погибли 47-летний водитель медицинского автомобиля «Лада Ларгус», 59-летняя пациентка. Также скончались 26-летний водитель «ВАЗ-21099» и находившаяся в «девяносто девятой» 7-месячная девочка.

- В больницу имени Фишера доставлены 3 женщины 2004, 1982, 1954 годов рождения (пациентка находилась в автомобиле медицинской службы). Состояние всех оценивается как тяжелое, в реанимации. Санитарный автотранспорт доставлял плановых пациентов из Паллассовской ЦРБ в медучреждение Волжского, - уточнили в облздраве.

Напомним, авария произошла около 6.30 в пятницу на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Быковском районе. Столкнулись медицинская «Лада» и «ВАЗ-21099». Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.