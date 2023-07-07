Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:31

В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Быковском районе

Жизни получивших ранения женщин спасают в больнице Волжского
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Трех женщин госпитализировали в тяжелом состоянии

Трех женщин госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области госпитализировали трех женщин, которые пострадали в страшной аварии на трассе в Быковском районе утром 7 июля. Их доставили в больницу имени Фишера в Волжском. Состояние женщин в возрасте 19, 41 и 69 лет медики оценивают как тяжелое, за их жизни борются в реанимации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

Напомним, жуткая авария случилась утром 7 июля на трассе Р-229 в Быковском районе. Около 6.30 столкнулись «ВАЗ-21099» и «Лада Ларгус». Двое взрослых и один маленький ребенок погибли на месте ДТП. Еще один мужчина погиб в машине скорой помощи по дороге в медучреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.