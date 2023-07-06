Эвакуация вертолетом в больницу Волгограда спасла жизнь женщине после укуса гадюки

Вертолет доставил пациентку в 25-ю больницу Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградские медики спасли жизнь 53-летней жительнице Руднянского района. Женщину укусила гадюка, что очень опасно для здоровья и жизни. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Однако был необходим перевод в центр острых отравлений больницы №25. Санитарная авиация эвакуировала женщину в Волгоград. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

- Своевременный перевод в профильное отделение позволил сохранить пациентке жизнь, она была выписана из стационара с улучшением, - отметили в комитете здравоохранения.

Всего в этом году санитарный вертолет доставил в Волгоград и Волжский из отдаленных районов 146 пациентов. Чаще всего вылеты совершались в Камышин – 25 раз. Также 15 рейсов было сделано в Урюпинск, 13 – в Михайловку, 12 – в Палласовку. Самыми распространенными поводами для вылета санитарного вертолета являются сердечно-сосудистые катастрофы, сочетанные травмы и ожоги.

- Бригады с начала года доставили в клиники 27 детей, в том числе троих в возрасте до 1 года, а также пациенток в возрасте 94 и 100 лет, - добавили в облздраве.

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