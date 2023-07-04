Врачи рассказали о признаках и последствиях укуса смертельно опасного паука

Яд паука не опасен, если вовремя обратиться к врачам Фото: "КП" Архив

Летний период в Волгоградской области ознаменован не только испепеляющей жарой и обилием фруктов, но и огромным количеством опасных насекомых. Помимо уже привычных местным жителям комаров, мошкары и клещей, можно повстречать смертельно опасных пауков, например, каракутов. От укуса такого членистоногого пострадал 13-летний житель Волгоградской области, которого доставили в центр острых отравлений. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

На днях в волгоградскую больницу №25 привезли 13-летнего мальчика, которого укусил смертельно опасный паук каракут. Подросток помогал бабушке на огороде, когда его ужалил черный паук в левое колено. Через 15-20 минут у ребёнка появились болевые ощущения в районе укуса ноге, потом в животе, спине, затем жжение и боль в груди.

- Изначально подростка привезли в Волжскую детскую больницу, но после консультации с региональным информационно-токсикологическим центром, ему оказали экстренную помощь и перевели в Центр острых отравлений ГУЗ ГКБСМП 25, - рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения.

Мальчик попал в реанимацию и после проведённой терапии с положительной динамикой, средней степени тяжести, он был переведён в детское отделение острых отравлений.

Специалисты напоминают – подобная ситуация в Волгоградской области летом может случиться с каждым. Именно в июль-август происходит миграция каракутов. Чаще всего они жалят на природе во время отдыха, работы на дачах и в частных домах.

- В ситуациях, связанных с укусом каракурт, принято различать местные и общие явления, - поясняет главный внештатный токсиколог Волгоградской области Сергей Ларионов. – Проявления укуса могут проявляться в виде покраснения места укуса с отечностью или же появлением пузырька. Но зачастую на месте поражения не видно даже следов укуса, не то, что воспаления.

Специалист рекомендует обращать внимание на общие явления при укусе каракурта. Как и у пострадавшего подростка, основные признаки: резкая и жгучая боль в месте укуса через 15 — 20 минут, которая распространяется на соседние части тела и органы. Уже через 20 — 40 минут появляется озноб, боли в груди, животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, появляется страх смерти, затрудняется дыхание, учащается пульс.

- У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание, - продолжил перечислять основные признаки укуса ядовитого паука Сергей Ларионов. - Через три часа появляются судорога нижних и верхних конечностей. Позднее, через четыре-пять часов после укуса, появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык, оставаясь влажным, докрывается белым налетом. Через 8 — 10 часов отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот, который сочетается с ознобом. При этом, температура тела может быть в границах от 37 до 38 градусов, в редких случаях высокая или нормальная.

При первых проявлениях, необходимо обратиться к врачам и чем быстрее, тем лучше. Смертельные случаи после укусов каракурта все же бывают, но только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи.

Как только симптомы отравления начинают исчезать, состояние больного постепенно начинает улучшаться. Уже на третий-четвертый день заболевания, на коже груди, живота и конечностей может появляться сыпь, которая исчезнет без следа уже через три-четыре дня. В целом, выздоровление длится от трех до десяти дней. После выписки больные будут ощущать слабость и оставаться неработоспособными еще 5—15 дней.