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Здоровье4 июля 2023 10:49

Волгоградцев предупреждают о комарах, переносящих поражающую мозг лихорадку

Заразиться лихорадкой Западного Нила можно от одного укуса комара
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Лучше защищаться от комаров, чем лечить опасную лихорадку.

Лучше защищаться от комаров, чем лечить опасную лихорадку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В июле в Волгограде и области нужно всеми силами защищаться от комаров, предупреждают в управлении Роспотребнадзора. Именно в это время возрастает риск подцепить от укуса кровососа опасную поражающую мозг лихорадку Западного Нила. За последние пять лет ЛЗН в регионе заразились 54 человека.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание. Инфекцию накапливают в себе птицы и грызуны. Человеку же ЛЗН в нашем регионе передают в основном комары через свои укусы. Понять, что что-то пошло не так, можно спустя неделю.

Инкубационный период при этом опасном заболевании составляет от 2 до 14 дней, при слабом иммунитете - несколько недель. После появляются лихорадка - фебрильная болезнь, болят голова и все тело, ломит суставы. Сопровождают все это рвота, диарея, может появиться сыпь. Среди серьезных осложнений - энцефалит, менингит. Возможны и летальные исходы, хотя при легкой форме лихорадки большинство заразившихся полностью выздоравливают. Однако усталость и слабость после могут преследовать человека месяцами.

Лучший способ защиты от лихорадки Западного Нила – не дать комарам шанса себя укусить. Закрытая одежда в 40-градусную жару не лучший вариант. Так что вам в помощь фумигаторы в помещениях, закрытые окна и включенный кондиционер, а также спреи для улицы. На даче и в частном секторе бассейн, бочки с водой и водоемы желательно накрывать, так как комары обожают влажность.

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