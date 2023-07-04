Волгоградцев предупреждают о комарах, переносящих поражающую мозг лихорадку

Лучше защищаться от комаров, чем лечить опасную лихорадку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В июле в Волгограде и области нужно всеми силами защищаться от комаров, предупреждают в управлении Роспотребнадзора. Именно в это время возрастает риск подцепить от укуса кровососа опасную поражающую мозг лихорадку Западного Нила. За последние пять лет ЛЗН в регионе заразились 54 человека.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание. Инфекцию накапливают в себе птицы и грызуны. Человеку же ЛЗН в нашем регионе передают в основном комары через свои укусы. Понять, что что-то пошло не так, можно спустя неделю.

Инкубационный период при этом опасном заболевании составляет от 2 до 14 дней, при слабом иммунитете - несколько недель. После появляются лихорадка - фебрильная болезнь, болят голова и все тело, ломит суставы. Сопровождают все это рвота, диарея, может появиться сыпь. Среди серьезных осложнений - энцефалит, менингит. Возможны и летальные исходы, хотя при легкой форме лихорадки большинство заразившихся полностью выздоравливают. Однако усталость и слабость после могут преследовать человека месяцами.

Лучший способ защиты от лихорадки Западного Нила – не дать комарам шанса себя укусить. Закрытая одежда в 40-градусную жару не лучший вариант. Так что вам в помощь фумигаторы в помещениях, закрытые окна и включенный кондиционер, а также спреи для улицы. На даче и в частном секторе бассейн, бочки с водой и водоемы желательно накрывать, так как комары обожают влажность.