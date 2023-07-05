54-летний мужчина умер после теплового удара на остановке под Волгоградом

Мужчина скончался в реанимации. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Трагедия случилась днем 4 июля в городе Волжском. Прохожие обнаружили на остановке в промзоне на 6-й Автодороге лежащего без сознания 54-летнего мужчину. Предварительно, у волжанина случился тепловой удар. После он скончался в реанимации городской больницы №3, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Мужчина доставлен бригадой скорой медицинской помощи в стационар в тяжёлом состоянии, незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение, несмотря на усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия мужчина скончался, - рассказали в облздраве.

Что стало причиной смерти потерявшего сознание на солнце при 35-градусной жаре еще довольно молодого мужчины, пока не ясно. Их установят эксперты по результатам исследований после вскрытия.

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