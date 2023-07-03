Не забудьте захватить с собой воду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всю первую декаду июля 2023 года в Волгограде и области будет стоять почти 40-градусная жара. После довольно прохладного июня пришло настоящее волгоградское лето с испепеляющим зноем, суховеями и горячим, словно фен, ветром. Какая будет погода в июле 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Июнь характеризовался активной циклонической деятельностью. Очень много циклонов выходили с Каспийского и Черного морей. Поэтому в южных регионах, в том числе в Волгоградской области, были дожди с грозами и достаточно прохладная погода. Июль по прогнозу Росгидромета будет жарким – температура и количество осадков – около среднемноголетней нормы, - рассказала Наталья Алатырцева.

ЖАРУ ПРИНЕСЕТ АНТИЦИКЛОН ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Не исключено, что первая неделя июля станет самой жаркой за это лето.

- В ближайшие дни под влиянием антициклона, который оформился над Казахстаном и Средней Азией, к нам будет поступать горячий сухой воздух. Температура будет с каждым днем повышаться. Несмотря на это 4 и 5 июля местами по области возможны кратковременные дожди, в основном в западных и северо-западных районах. Покапать может и в Волгограде, - отмечает метеоролог.

4 июля 2023 года местами по Волгоградской области температура вырастет до 35 градусов, 5 июля - до +36. К 6 июля жара наберет обороты – по региону днем будет до 30-35 выше нуля, местами до 39 градусов. В Волгограде чуть прохладнее, но к 6 июля температура также достигнет отметок +34…+36.

Испепеляющая жара будет стоять в Волгограде и области всю первую декаду июля 2023 года.

- Ориентировочно 10 - 11 июля может пройти холодный атмосферный фронт. Он принесет нам понижение температуры на 3-4 градуса: до плюс 25-30 днем, 15-20 градусов ночью, также возможны кратковременные дожди, - рассказала Наталья Алатырцева.

Так что в середине июля погода даст волгоградцам передышку. Но все же солнцезащитный крем, головной убор и вода всегда должны быть с собой, если вам придется выйти из дома в самое пекло.

ДО МАКСИМУМА ДАЛЕКО

Июль в Волгограде по статистике один из самых знойных месяцев. В некоторые годы, например, в 2010 и 2011, температура в последние дни поднималась до 40 градусов. Для города это уже опасное метеорологическое явление. Но в конце июля такое не редкость.

За последние 60 лет в Волгограде абсолютный максимум зафиксирован 10 июля 1972 года, когда на термометрах было +41,8%. Минимальная температура ночью была в 2006-м – всего плюс 8 выше нуля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Особый противопожарный режим ввели в регионе с 5 июля

Вслед за горячим прогнозом Гидрометцентра России губернатор Андрей Бочаров принял решение о введении на всей территории Волгоградской области с 5 июля 2023 года особого противопожарного режима (подробнее).