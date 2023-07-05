Адская жара: как распознать тепловой удар и оказать первую помощь, советы врача

Первым делом охладитесь и выпейте воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде стоит адская жара. По области местами до 40 градусов в тени и с каждым днем градус накала будет расти. В Волжском накануне мужчина скончался в реанимации, получив солнечный удар на остановке. Как вести себя в жару, что под запретом в пекло, как вовремя распознать тепловой удар и оказать первую помощь, сайту volgograd.kp.ru рассказал врач травматолог-ортопед городской больницы №3 Волгограда Одисей Эминов.

Правила поведения в жару

1. Носите головной убор и солнцезащитные очки, легкую одежду из натуральных тканей

2. Пейте много воды, всегда носите ее с собой

3. Пользуйтесь кремом от загара с высоким SPF

4. Ешьте меньше сладкого, жирного, соленого. Предпочтение легкой пище, овощам, фруктам

- Выходя из дома, всегда берите с собой воду. Именно простую воду – не холодную, не сладкую, не газированную, не минеральную, - советует Одисей Эминов.

Что запрещено делать в жару

1. Откажитесь от алкоголя

2. Избегайте резкого перепада температур при выходе из кондиционируемого помещения

3. На пляже не прыгайте резко в холодную воду, входите медленно

- Резкий перепад температур может привести к спазму сосудов вплоть до инфаркта и остановки сердца, - предупреждает врач. - Сосуды расширяются в тепле. При резком охлаждении организма они спазмируются. Это может привести и к летальному исходу.

Как распознать тепловой и солнечный удар

Среди признаков теплового удара – слабость, вялость, покраснение, ухудшение самочувствия в целом, повышение температуры, сильная жажда. Пульс учащается, давление понижается, появляется одышка, головная боль, головокружение, могут быть шум в ушах, тошнота, вплоть до обморока.

Первая помощь при тепловом ударе

- Когда к нам привозят пациента с тепловым ударом, мы помещаем его в травматологическое отделение или в реанимацию в зависимости от тяжести состояния, даем сосудистые препараты, проводим инфузионную терапию. Но это уже врачебные манипуляции. Главное знать, как оказать первую помощь на месте до прибытия скорой помощи, - говорит Одисей Эминов.

Если вы сами после проведенных на солнце в жару часов чувствуете вялость или видите, что человек на улице вот-вот потеряет сознание, запомните несколько простых правил. При тепловом ударе человека ни в коем случае нельзя резко охлаждать, нужно, чтобы тело остывало медленно.

Первым делом нужно как можно скорее оказаться в прохладном помещении, где есть кондиционер, – это может быть ближайший магазин, банк, госучреждение. Пейте, много. Важно: вода должна быть прохладной, но не холодной, не ледяной. Намочите салфетку и положите на лоб, также можно через ткань на 5-10 минут приложить лед, если он имеется под рукой. Если дело идет к потере сознания, немедленно вызовите врача.

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