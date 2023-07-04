Рассказываем, сколько стоит билет на водные горки в ЦПКиО в Волгограде

Фото: администрация ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда 1 июля 2023 года открылся новый аттракцион. Посетителей начали принимать большие водные горки. Они появились на месте, где зимой по снежному склону катаются на тюбинге. Сайт volgograd.kp.ru публикует режим работы и стоимость билетов на водные горки в ЦПКиО Волгограда.

Покататься с горок в воду словно в аквапарке могут взрослые и дети от 5 лет. Мальчишки и девчонки в возрасте от 5 до 12 лет должны быть обязательно в сопровождении взрослых. Один билет стоит 300 рублей, льготный – 200 рублей. Еще за 200 рублей можно арендовать активности, чтобы катание было еще более интересным. Ограничений по времени нет, можно резвиться на аттракционе хоть весь день. Водные горки в ЦПКиО работают ежедневно с 10.00 до 21.00.

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