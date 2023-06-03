Рассказываем, сколько стоит билет в детский бассейн «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в субботу, 3 июня, заработает бассейн «Лагуна». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор парка Андрей Еркин. Этот детский бассейн считается самым большим в России.

Поплавать на открытом воздухе рядом с «Волгоград Арене» родители с детьми могут ежедневно с 10.00 до 22.00. «Лагуна» будет работать в ЦПКиО второй год.

- В этом сезоне для лучшей чистоты воды вместо гальки установили специальную плитку, которая зимой будет замораживать лед с помощью холодильного оборудования, - отметил Андрей Еркин.

Стоимость билета составит 300 рублей, бесплатное посещение бассейна для детей младше трех лет. Мальчишки и девчонки до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Добавим, в летнее время «Лагуна» представляет собой большой бассейн для детей. Зимой воду на нем замораживают, превращая его в ледовый каток.