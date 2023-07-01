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НовостиОбщество1 июля 2023 7:08

В ЦПКиО Волгограда заработали водные горки

Их открыли на месте зимнего склона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация ЦПКиО

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появился новый аттракцион. 1 июля там заработали водные горки. Она появились на склоне, где зимой волгоградцы катаются по заснеженной трассе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Взрослые и маленькие жители Волгограда могут покататься на двух водных горках. Они будут работать каждый день с 10.00 до 21.00. Также место с видом на Волгу оборудовали душевыми, шезлонгами.

Стоимость билета (с 5 лет) составляет 300 рублей, льготный – 200 рублей, прокат активностей – 200 рублей. Ограничений по времени нет, кататься с горок в воду можно хоть с утра до вечера. Дети от 5 до 12 лет должны быть в сопровождении со взрослыми.