Завершить реконструкцию линии СТ в Волгограде планируют до 28 августа

Новые шпалы пока уложили на 100 метрах пути. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде идет реконструкция линии скоростного трамвая. Подрядчик приступил к устройству рельсового полотна. Новые шпалы сейчас укладывают на участке между остановками «Завод «Баррикады» и «14-я Гимназия». С понедельника, 26 июня 2023 года, линию СТ полностью остановят. В этом году планируют сделать 6-километровый участок до 39-й Гвардейской. Завершить работы обещают до 28 августа.

Пока там, где были старые рельсы и шпалы, вырыли котлован, сделали подушку из геотекстиля и песка. На нее при помощи спецтехники укладывают шпалы с шагом около 40 сантиметров. Работы уже завершены на участке около ста метров. После на шпалы уложат рельсы. Пока шпалы лежат на глубине 65 сантиметров, после высоту нового полотна отрегулируют с помощью балластной призмы.

В этом году сделают только часть наземной линии СТ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцам ближайшие два месяца придется пользоваться троллейбусами вместо скоростного трамвая. Проездные на СТ будут действительны до конца месяца на маршрутах №8а и №10а.

В этом году сделают только часть наземной линии СТ. Работы продолжатся в 2024 году. Так что пережить остановку скоростного трамвая горожанам придется еще раз.