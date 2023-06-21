СТ не будет ходить минимум 2 месяца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В конце июня в городе полностью остановят на реконструкцию линию СТ. Что будет с проездными на скоростной трамвай в Волгограде с 26 июня 2023 года, интересуются уже оплатившие проезд горожане. Они будут действительны на троллейбусных маршрутах, ответили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. На июль и август проездные на скоростной продавать уже не будут.

- Проездные билеты тарифных планов «Трамвай», а также «Трамвай+СТ», приобретенные на июнь текущего года, с 26 июня будут также действительны для проезда на троллейбусных маршрутах №8а, №10а, а также на компенсационном маршруте троллейбуса, который будет курсировать по Первой продольной магистрали. Реализация проездных билетов на скоростной трамвай на июль текущего года не производилась, - рассказали в администрации Волгограда.

Напомним, линию СТ реконструируют уже не первый год. Сначала сделали отрезок пути от ВГТЗ до Баррикад. На этом деньги закончились. В этом году финансирование нашли. Сейчас работы идут на путях от Баррикад до 14-й гимназии. На следующей неделе приступят к следующему участку – до 39-й Гвардейской. Рельсы и шпалы там полностью разберут. Скоростной трамвай полностью остановят минимум на два месяца. Пустить его обещают к осени.