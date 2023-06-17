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НовостиОбщество17 июня 2023 17:06

Бастрыкину доложат об избиении пациента в больнице Фишера под Волгоградом

Дело взял на контроль Бастрыкин
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Скрин видео.

Скрин видео.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении переломанного пациента в травматологии городской больницы №1 имени Фишера города Волжского Волгоградской области, сообщили в СКР. Главе ведомства доложат о результатах и ходе проверки.

- Главе ведомства будет доложено о ходе проверки сведений из СМИ о неправомерных действиях медицинского работника, - рассказали в СК России.

Напомним, видео из травматологии, где медработник грубо обращалась с пациентом, хамила, ударила его, отчего тот упал на пол, сняли соседи по палате. После оно разлетелось по соцсетям, получило огласку в СМИ. В больнице Фишера прошла череда увольнений. Проверку проводят прокуратура и волгоградский следком.