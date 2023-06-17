Бастрыкину доложат об избиении пациента в больнице Фишера под Волгоградом

Скрин видео.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении переломанного пациента в травматологии городской больницы №1 имени Фишера города Волжского Волгоградской области, сообщили в СКР. Главе ведомства доложат о результатах и ходе проверки.

- Главе ведомства будет доложено о ходе проверки сведений из СМИ о неправомерных действиях медицинского работника, - рассказали в СК России.

Напомним, видео из травматологии, где медработник грубо обращалась с пациентом, хамила, ударила его, отчего тот упал на пол, сняли соседи по палате. После оно разлетелось по соцсетям, получило огласку в СМИ. В больнице Фишера прошла череда увольнений. Проверку проводят прокуратура и волгоградский следком.