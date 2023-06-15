В больнице имени Фишера под Волгоградом медработница избила пациента

Момент удара пациента. Скриншот видеозаписи телеграм-канала "Жесть Волжский"

Сегодня,15 июня, в больнице имени Фишера в городе Волжский Волгоградской области медработник избила неходячего пожилого пациента. Женщина накричала на пенсионера и грубо толкнула, после чего мужчина с гипсом упал на пол. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, все это действо зафиксировали на камеру пациенты, которые находились в палате и выложили в соцсети на всеобщее обозрение.

На записи можно видеть, что пожилой мужчина сидит на одной из свободных кроватей, в палату с криками врывается работница больницы:

- Куда? Где твоя кровать? Иди на свою кровать, какого хрена ходишь, скотина, - заявляет женщина, после чего грубо толкает пациента, он не может удержаться на ногах и падает на пол. Стоит отметить, что у мужчины на левой ноге виден гипс.

Vk-сообщество и телеграм-канал «Жесть Волжский», которые выложили эту видеозапись, упомянули в посте, что это - отделение травматологии. Пользователи соцсетей были шокированы увиденной картиной и практически в один голос требовали отстранить женщину от занимаемой должности.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что знают о случившейся ситуации.

- По словам главного врача учреждения Константина Позднышева, данное поведение и отношение к пациентам недопустимо, - заявили в облздраве. - В ходе проведения проверки сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы, инициировано расследование, в отношении медработника будут применены меры взыскания.

Тем временем, этой историей заинтересовались в областной прокуратуре. Ведомство уже организовало проверку по факту распространения в сети этой видеозаписи. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области отметили, что по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.