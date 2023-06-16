Увольнения и выговоры последовали в больнице Волжского после избиения пациента медработником

Совсем недавно больница пережила серьезную модернизацию. Правда, это не коснулось кадров - манеры обращения с пациентами еще предстоит исправить. Фото: администрация Волгоградской области.

Новую работу придется искать сразу двум сотрудникам больницы имени Фишера в Волгоградской области после вчерашнего скандала с избиением пациента. Правда, в трудовой книжке одной из них будет красоваться запись, с которой ее ждут большие проблемы при трудоустройстве. По итогам внутренней проверки, которую возбудил главный врач ГКБ № 1 Волжского Константин Позднышев, напавшая на пациента сотрудница уволена по статье, а старшая сестра отделения написала заявление по собственному желанию. Напомним, 15 июня это медучреждение Волгоградской области прославилось на всю страну благодаря видео, выложенному в соцсети одним из пациентов «травмы». Его возмутило, как сотрудница больницы обращалась с его соседом по палате – женщина буквально швырнула на пол пожилого человека. В итоге дело дошло до прокуратуры, в больнице началась также внутренняя служебная проверка, по итогам которой полетели головы.

В больнице обещают, что подобного обращения больше не допустят. Фото: кадр с видео.

Наказали и руководство. Меры дисциплинарного взыскания применили к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения, сообщили в пятницу, 16 июня в комитете здравоохранения Волгоградской области. Облздрав также заявил, что за своих сотрудников пожелал извиниться сам главврач больницы, которому теперь предстоит долго объясняться с прокуратурой.

- После выяснения всех обстоятельств случившегося хочу еще раз подчеркнуть, что такое поведение по отношению к пациентам неприемлемо. Ситуация недопустима для медицинского учреждения и виновные понесли наказание. Задача медработника оказывать помощь пациентам, способствовать скорейшему выздоровлению, подобный выплеск эмоций недопустим, - говорится в заявлении Константина Позднышева.

По информации облздрава герой вчерашнего видео, которого швырял на пол медработник, продолжает лечение. Теперь с ним будут обращаться более вежливо и внимательно. Его состояние, по словам чиновников, удовлетворительное. Комитет здравоохранения держит на контроле результаты проверки.

Напомним, скандал в больнице произошел после того, как в соцсетях всплыло нелицеприятное видео. На нем видно, как сотрудница больницы подошла к сидящему на постели пожилому пациенту, резко толкнула его в спину так, что человек рухнул на пол. Оказалось, женщину возмутило, что пациент присел не на своей койке, но вежливо попросить покинуть это место она не смогла. При этом пациент, которого она называла скотиной, был в гипсе.