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НовостиОбщество8 июня 2023 12:46

Салют и фейерверк на День России в Волгограде 2023: когда начнется, где смотреть

Салют 12 июня 2023 в Волгограде прогремит в ЦПКиО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Салют устроят в центральном парке на День России 2023 в Волгограде.

Салют устроят в центральном парке на День России 2023 в Волгограде.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На День России 12 июня 2023 года в Волгограде одним из главных событий в программе праздничных мероприятий станет красочный фейерверк. Начнется салют в Центральном парке культуры и отдыха ровно в 22.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Посмотреть салют 12 июня 2023 года в Волгограде на День России можно будет из любой точки ЦПКиО. Палить будут в традиционном месте – на берегу Волги возле колеса обозрения. Увидеть яркий фейерверк, который не обойдется без сюрприза, можно будет и с реки, и с противоположного берега Волги, и с высоток в близлежащих районах Волгограда. В любом случае, на аллеях парка желающим посмотреть салют на День России места хватит.

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