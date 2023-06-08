Салют устроят в центральном парке на День России 2023 в Волгограде. Фото: Олег ЗОЛОТО

На День России 12 июня 2023 года в Волгограде одним из главных событий в программе праздничных мероприятий станет красочный фейерверк. Начнется салют в Центральном парке культуры и отдыха ровно в 22.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Посмотреть салют 12 июня 2023 года в Волгограде на День России можно будет из любой точки ЦПКиО. Палить будут в традиционном месте – на берегу Волги возле колеса обозрения. Увидеть яркий фейерверк, который не обойдется без сюрприза, можно будет и с реки, и с противоположного берега Волги, и с высоток в близлежащих районах Волгограда. В любом случае, на аллеях парка желающим посмотреть салют на День России места хватит.

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