В трех районах Волгограда отключат горячую воду на следующей неделе

Воды не будет полторы недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В графике отключений горячей воды в Волгограде с 29 и 30 мая 2023 года дома трех районов Волгограда. На следующей неделе мыться в тазиках будут жители Тракторозаводского, Дзержинского и Центрального. Среди коммунальных страдальцев обитатели сотен домов будут полторы недели, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Концессиях.

На Тракторном отключения горячей воды стартуют с 30 мая и продлятся по 9 июня 2023 года. В списках – десятки домов на Спартановке. Греть воду подручными средствами придется волгоградцам с улиц Менжинского, Н. Отрады, Н.В. Флотилии, Богомольца, Гороховцев, Мясникова, Грамши, Павлова, Кропоткина и Кастерина.

В Дзержинском районе горячую воду отключат с 29 мая по 8 июня 2023 в Жилгородке на улицах 51-й Гвардейской, Восточно-Казахстанской, Республиканской, Гейне, Толбухина, Савкина, Краснополянской, Исторической, Шекснинской, Колпинской и других.

В Центральном районе Волгограда искупаться в ванной также с 29 мая по 8 июня 2023 года не смогут жители проспекта Ленина, улиц Глазкова, Дымченко, 7-й Гвардейской, Чуйкова, Краснознаменской и Советской, Землянского, Бакинской, а также отдельных домов еще на семи улицах. С 30 мая по 12 июня к ним присоединятся жители Новороссийской, 43 и Чапаева 8, 10 и 18.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на май 2023 года с номерами домов и датами смотрите здесь.

Также в Волгограде 30 мая отключат газ в Центральном и Ворошиловском районах. Смотрите адреса, кому не повезет.