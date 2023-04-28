Принять ванную у многих не получится пару недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

График отключений горячей воды в Волгограде в мае 2023 года согласовали «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, в которые жители нескольких сотен многоквартирных домов во всех районах города-героя будут мыться в тазиках и пользоваться водогрейками и чайниками. Начнется сезон отключений горячей воды сразу после длинных майских праздников – с 10 мая 2023 года. При этом часть волгоградцев окажутся в числе коммунальных страдальцев уже во второй раз за эту весну.

И это не считая тех, кто проведет Первомай без горячей воды после апрельских отключений (график на апрель 2023).

На этот раз отключения будут более длительными и масштабными. Если для гидравлических испытаний теплосетей воду отключают на пару-тройку дней, то теперь начинается ремонт и профилактика в котельных. На работы с оборудованием потребуется больше времени и обходиться без горяченькой волгоградцам придется уже до пары недель, а при необходимости и дольше, если такой срок согласуют городские власти.

График отключений горячей воды в Волгограде на май 2023 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 16 по 26 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

ул. Д. Бедного, 2а

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Быкова, 4а

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7

С 30 мая по 9 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Нижневолжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Кастерина, 2, 4, 6

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 10 по 19 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

ул. Р.Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. Правды, 2, 4

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16А

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Промышленная, 10

ул. Новоремесленная, 13

С 15 по 25 мая 2023 года горячую воду отключат:

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ул. Еременко, 35

ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

ул. Бажова, 7, 9

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

ул. Качалова, 48, 52

ул. Аэрофлотская, 62

ул. 40 домиков, 18

С 16 по 26 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ул. Курильская, 5, 7, 9

С 22 по 31 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 142, 142а, 144, 146

ул. Гончарова, 5, 7, 9

пр. Металлургов, 30, 32, 34

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 55, 56, 61, 63

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

ул. Богунская, 10А, 12, 16

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

ул. Клары Цеткин, 5, 7

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Короткая, 23, 25, 27

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8

ул. Варшавская, 4, 6, 7

ул. Новоремесленная, 3,5

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

С 16 по 29 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

ул. Жирновская, 2, 9

ул. Тимофеева, 10

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

ул. Щербины, 10

ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

С 15 по 25 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54

б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

ул. 8-й Воздушной, 5, 9, 11, 15, 15а, 19

ул. Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26

ул. Московская, 5а, 6а, 7б

ул. Качинцев, 108, 110, 112

С 18 по 31 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

ул. 51-й Гвардейской, 53, 55, 57, 61, 63, 65

ул. Космонавтов, 59, 61

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

С 24 мая по 6 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69в, 69г, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 а, 14 б, 16

ул. Римского-Корсакова, 8

С 29 мая по 8 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

ул. Панкратовой, 60

ул. Фестивальная, 17

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 29 мая по 8 июня 2023 года горячую воду отключат:

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Наумова, 14

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37, 51а, 55

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

ул. Коммунистическая, 56

С 16 по 29 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Скосырева, 1а, 1б

С 30 мая по 12 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новороссийская, 43

ул. Чапаева 8, 10, 18

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 10 по 23 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Липецкая, 3, 3а

ул. Воркутинская, 3

С 15 по 25 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Канунникова, 9

ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б

ул. Р.-Крестьянская, 21, 25, 27

ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Иркутская, 8

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Профсоюзная, 16а, 20

ул. Ковровская, 4

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д

ул. Гомельская, 7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 11 по 12 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Тормосиновская, 12

ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21

ул. Краснопресненская, 3

пер. Удмуртский, 2

С 18 по 31 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54

ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

С 25 мая по 5 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 11 по 22 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9

ул. Курчатова, 10а, 18

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 10 по 11 мая 2023 года горячую воду отключат:

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Алийская, 16, 18

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

С 22 по 30 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

ул. Колесная, 84

С 23 по 30 мая 2023 года горячую воду отключат:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Доценко, 35а