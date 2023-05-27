В Волгограде 30 мая отключат газ в Центральном и Ворошиловском районах

Газа не будет весь день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители двух районов Волгограда 30 мая 2023 года останутся без газа, не смогут приготовить еду и нагреть воду. Временные отключения газа из-за неотложных плановых ремонтных работ грядут в Центральном и Ворошиловском районах. Голубого топлива не будет в основном в частном секторе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

В Центральном районе Волгограда 30 мая 2023 с 9 утра до 17.30 газ отключат на улице Мира, 26.

В Ворошиловском районе Волгограда 30 мая 2023 временно приостановят поставку газа с 8.00 до 21.00 в большом жилом массиве на улицах:

Актюбинская, 2-12, 5, 9, 16;

Абаканская, 3, 5, 9, 32, 42-46;

Благодатная, 1А, 2,6, 32, 34, 38, 39, 39А, 42-46, 43;

Верейская, 1,3,14;

Вознесенская (Вторая), 1-11;

Мирная, 17;

Неждановой, 3, СНТ «Дружба-2», 9, 11,17, 25,26, 47,50,54, 55,56,61,65, 69,70, 75(76), 81,82, 86,87, 91,95, 97,98, 100,101, 106,108, 110,111,112,113,118, 121,126, 127,131, 135,138,139, 140,141,144, 150,152, 162,

1061, 1242,1243;

Полетаевская, 32;

Привольная (Третья), 2-12, 31-37, 32-36;

Светлоградская (Первая), 1-17, 3Б, 4А, 4Б, 21, 22, 24, 30, 32, контора,59;

Сердобская, 4, 10, 12;

Солдатская, 3, 3(11), 4(9), 5(7), 6, 8, 9;

Солнечная, 5, 9, 10, 15;

Серноводская, 3, 15;

Чигорина, 8;

квл. 9 ж.д. № 2Б, 8(1), 10(2);

квл. 3 ж.д. № 11, 12, 13;

пер. Ельниковый, 3А,7,13,15;

СНТ «Отдых», СНТ «Рекорд».

Проживающих по этим адресам волгоградцев просят не включат газовые плиты и колонки в указанные часы, чтобы избежать несчастных случаев.

В графике отключений горячей воды в Волгограде с 29 и 30 мая 2023 года дома Тракторозаводского, Дзержинского и Центрального районов.