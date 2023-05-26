В Волгограде решили продлить опрос о переименовании города в Сталинград

Пока большинство волгоградцев не в восторге от переименования города Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде не смогли определиться с датой совещания, на котором должны решить вопрос необходимости референдума переименования города в Сталинград. Было принято решение продлить опрос из-за того, что мнение волгоградцев разошлись, сообщил сайту volgograd.kp.ru член совета по изучению общественного мнения Александр Струков.

- Мы приняли решение не ставить себе конкретные сроки и даты, - признался в телефонном разговоре Александр Струков. – Мнения волгоградцев сильно разнятся – молодое поколение голосует за то, чтобы жить в Волгограде, старшее – выбирает Сталинград. Мы будем продолжать проводить опросы, чтобы сформировать общественное мнение.

Напомним, что ранее исследовательская группа Russian Field тоже делала телефонный опрос среди жителей Волгограда и его результаты показали, что около 70% опрошенных против возвращения исторического имени. Не в восторге от переименования города жители были и по данным опроса ВЦИОМ - в этом случае против выступили 67% респондентов.