Под Волгоградом иномарка перевернулась на крышу в лобовом ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В Еланском районе на трассе «Жирновск – Вешенская» 33-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» врезался в Kia Optima под управлением 22-летнего водителя, который ехал во встречном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара «Лада» перевернулась на крышу, превратившись в груду металла.

Водитель отечественной легковушки получил различные травмы. Его госпитализировали.

Напомним, накануне на трассе в Суровикинском районе в массовой аварии пострадали 2 человека. А в Волгограде «ВАЗ-21099» влетел в автовоз.