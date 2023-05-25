В Волгограде 2 человека пострадали в ДТП с автовозом и «ВАЗом» - видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем в четверг в Волгограде произошла авария на светофоре. В 13.42 на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в полуприцеп большегруза Renault, который вез новые машины. Автовоз делал поворот напротив строения №120д. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

По опубликованным кадрам видно, что автовоз поворачивал налево со второго ряда. Ехавшая по третьему ряду «девяносто девятая» не успела притормозить и влетела в большегруз.

Водитель и пассажир «ВАЗ-21099» были госпитализированы.