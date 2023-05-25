Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 14:06

В Волгограде 2 человека пострадали в ДТП с автовозом и «ВАЗом» - видео

Авария произошла в Краснооктябрьском районе 25 мая
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем в четверг в Волгограде произошла авария на светофоре. В 13.42 на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в полуприцеп большегруза Renault, который вез новые машины. Автовоз делал поворот напротив строения №120д. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

По опубликованным кадрам видно, что автовоз поворачивал налево со второго ряда. Ехавшая по третьему ряду «девяносто девятая» не успела притормозить и влетела в большегруз.

Водитель и пассажир «ВАЗ-21099» были госпитализированы.