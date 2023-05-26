На трассе в Волгоградской области 2 человека пострадали в массовой аварии

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 25 мая на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области произошла массовая авария. В 21.53 на федеральной дороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 36-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с фургоном «ГАЗ», который с 39-летним водителем ехал впереди. От удара иномарка вылетела на встречку, где врезалась в «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего парня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии пострадали водители фургона и «четырнадцатой». Скорая помощь доставила их в больницу.

Напомним, днем 25 мая в Тракторозаводском районе «ВАЗ-21099» влетел в автовоз на перекрестке.