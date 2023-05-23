Волгоградским бюджетникам будут платить двойную зарплату за командировки на Донбасс

Постановление подготовила администрация региона Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работники государственных учреждений, подведомственные органам исполнительной власти Волгоградской области, будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, командировочные для бюджетников составят 8 480 рублей. Соответствующий проект постановления подготовила администрация Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Также государственным учреждениям разрешат безотчетно выделять деньги на дополнительные расходы на командировки своих сотрудников на Донбасс. Финансирование расходов поездок волгоградских бюджетников на Донбасс ляжет на областной бюджет. Сейчас постановление проходит процедуры обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Напомним, ранее двойное вознаграждение и размер суточных в 8 480 рублей во время командировок на Донбасс установили волгоградским депутатам и чиновникам.