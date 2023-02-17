Волгоградским чиновникам будут платить более 8 тысяч рублей суточных в командировках на Донбасс

Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградским чиновникам утвердили размер суточных во время командировок на Донбасс. Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, работникам органов власти региона во время поездок в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области будут платить 8 480 рублей суточных.

Кроме огромных суточных чиновники за командировки на Донбасс будут получать двойную зарплату.

- Органы исполнительной власти Волгоградской области могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, - сообщается в постановлении.

Деньги на суточные и двойную зарплату чиновникам будут платить из областного бюджета. Постановление вступило в силу с 15 февраля 2023 года.

Отметим, в Волгоградской области на каждого беженца с Донбасса выделяется по 1500 рублей в сутки.