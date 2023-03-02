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НовостиПолитика2 марта 2023 8:29

Депутаты Волгограда утвердили себе двойную зарплату за поездки на Донбасс

Суточные в командировках составят 8 480 рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская городская дума

Фото: Волгоградская городская дума

Фото: Эдуард Пальгунов

На заседании Волгоградской городской думы депутаты утвердили для себя размер зарплаты и командировочных во время поездок на Донбасс. Парламентарии и штатные работники думы Волгограда во время визитов в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области будут получать двойное вознаграждение за каждый день командировки. А размер суточных для депутатов составит 8 480 рублей. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованное решение.

Документ был принят городскими депутатами заочным голосованием 28 февраля. Решение о командировании депутатов и штатных работников Волгоградской городской думы было подписано председателем горпарламента Владленом Колесниковым и вступило в силу.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров подписал постановление о двойной зарплате для волгоградских чиновников во время поездок на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области, а также о суточных в размере 8 480 рублей.