В Волгограде в честь «Последнего звонка» состоится дискотека 23 мая

Фото: администрация ЦПКиО

23 мая в Волгограде для тысяч выпускников прозвенит «Последний звонок». В честь праздника окончания школы в городе состоится большая дискотека. Выпускников ждут в ЦПКиО с 17.00 до 22.00. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин, на главной сцене всех посетителей парка ждет дискотека с диджеем. Ожидается и розыгрыш подарков.

В Волгограде развлекательную программу в ЦПКиО могут посетить не только выпускники, но и все посетители парка. Общегородское мероприятие в честь «Последнего звонка» 23 мая пройдет и в Волжском, но исключительно для выпускников. В парке «Гидростроитель» в 17.30 начнется концерт, будут работать фотозоны, будка для моментальных фото и видео-спинер 360°, аттракционы. В 21.30 небо озарит фейерверк.

- В день проведения праздничного концерта 23 мая с 14.00 до 22.00 парк «Гидростроитель» будет закрыт для посещения жителей и гостей города, - отметили в мэрии Волжского.

23 мая 2023 года «Последний звонок» прозвенит для 33 тысяч выпускников в Волгоградской области. Из-за праздника в регионе во вторник в магазинах нельзя купить алкоголь.