В Волгограде и области Последний звонок пройдет при «сухом законе»

Во вторник нельзя будет купить алкоголь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник в школах Волгоградской области прозвенит Последний звонок. В день праздника выпускников во всем регионе будет объявлен «сухой закон». 23 мая 2023 года в магазинах Волгограда и области будет запрещена продажа алкоголя, сообщает сайт volgograd.kp.ru

Ограничения на розничную продажу спиртных напитков будут введены согласно региональному закону и приказу областного комитета образования, науки и молодежной политики. Магазинам, которые нарушат запрет, грозит штраф 50 тысяч рублей.

23 мая будет разрешена реализация алкоголя только в заведениях общепита – в кафе, ресторанах, барах.

Напомним, в Волгоградской области есть несколько дат в году, когда запрещается продажа спиртного в магазинах. Ограничения действуют 25 января в День студента, на Последний звонок, 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня в День молодежи, 1 сентября в День знаний.

Депутаты Волгоградской области планируют скорректировать одну из дат для запрета. В региональный парламент внесен законопроект, по которому запретят розничную продажу алкоголя не 27 июня, а в последнюю субботу июня из-за изменения даты празднования Дня молодежи.