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НовостиОбщество22 мая 2023 20:00

В Волгограде полицейские обеспечат безопасность во время проведения «Последних звонков»

Сотрудники правопорядка будут обеспечивать безопасность как во время мероприятия, так и после
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Выпускники будут под надежной защитой

Выпускники будут под надежной защитой

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

23 мая в школах Волгоградской области пройдут праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. За обеспечения безопасности мероприятий будут привлечены сотрудники Госавтоинспекции и территориальных органов внутренних дел, которые прибудут в школы до начала празднования. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Наряды полиции будут патрулировать территории школ во время проведения линеек, а после их окончания, места массовых гуляний. Также полицейские будут предотвращать и пресекать употребление алкогольных напитков несовершеннолетними, дабы избежать множества неприятных ситуаций.

В этом году "Последний звонок" прозвенит для более чем 33 тысяч выпускников Волгоградской области.