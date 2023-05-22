В Волгограде полицейские обеспечат безопасность во время проведения «Последних звонков»

Выпускники будут под надежной защитой Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

23 мая в школах Волгоградской области пройдут праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. За обеспечения безопасности мероприятий будут привлечены сотрудники Госавтоинспекции и территориальных органов внутренних дел, которые прибудут в школы до начала празднования. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Наряды полиции будут патрулировать территории школ во время проведения линеек, а после их окончания, места массовых гуляний. Также полицейские будут предотвращать и пресекать употребление алкогольных напитков несовершеннолетними, дабы избежать множества неприятных ситуаций.

В этом году "Последний звонок" прозвенит для более чем 33 тысяч выпускников Волгоградской области.