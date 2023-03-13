Бастрыкин отреагировал на жалобу волгоградцев на затягивание дела о продлении скоростного трамвая

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за волгоградских трамваев Фото: Эдуард Пальгунов

Жители Волгограда снова обратились к главе Следственного комитета РФ из-за скоростного трамвая. Горожане записали видеообращение к Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на затягивание с возбуждением уголовного дела из-за остановленного строительства третьей очереди подземного трамвая и якобы нанесенного ущерба госбюджету на 400 миллионов рублей.

- Строительство третьей очереди скоростного подземного трамвая от станции «Ельшанка» до станции «Государственный Университет» является стратегически необходимым для города, так как позволит освободить улицы города от бесчисленного количества автобусов и маршрутных такси, сократить количество выхлопных газов, - уверены волгоградцы.

Волгоградцы отметили, что уже 4 месяца длится волокита с процессуальной проверкой, которая была организована по поручению Александра Бастрыкина после предыдущего заявления инициативной группы. Однако никаких результатов жители города не дождались и снова обратились к главе СК. Руководитель Следственного комитета РФ отреагировал на новую просьбу волгоградцев. Он поручил возбудить уголовное дело для расследования должностных преступлений, из-за которых было остановлено строительство третьей очереди СТ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в следкоме.