Волгоградцы просят Бастрыкина возбудить уголовные дела на чиновников мэрии за нанесенный ущерб в 400 млн

Волгоградцы требуют возбуждение уголовных дел за отмену проекта планирования новой очереди СТ Фото: Эдуард Пальгунов

Вопрос электротранспорта в последнее время в Волгограде встал остро. Инициативная группа горожан борется за возвращение троллейбуса №18 и восстановление контактной линии в Кировском районе. Также активисты отстаивают строительство третьей очереди скоростного трамвая. Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура зарегистрировали коллективные обращения волгоградцев. Горожане просят Александра Бастрыкина и Игоря Краснова возбудить уголовные дела на чиновников мэрии, которые, по мнению, активистов, нанесли ущерб государственному бюджету на 400 миллионов рублей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на инициативную группу жителей Волгограда, администрация Волгограда в декабре 2020 года отменила проект планирования и межевания территории для строительства третьей очереди скоростного трамвая от улицы Толстого до проспекта Университетского. На планирование и проектирование участка СТ было выделено 400 миллионов рублей, отмечают активисты, деньги были потрачены впустую.

- Кроме того, вывод территории из резерва для строительства метротрама создает риски для юридических и физических лиц, а также для государства и города, так как рано или поздно решение о строительстве 3-ей очереди метротрама будет принято на федеральном уровне, а на территории за это время могут возникнуть коммерческие и жилые постройки, которые будут подлежать сносу, - подчеркивают представители инициативной группы в своих обращениях в СК и Генеральную прокуратуру.

Активисты настаивают на возбуждении уголовных дел на чиновников мэрии.

- Принятие вышеуказанного постановления №1171 и утрата материально-технической и научной базы нанесли прямой материальный ущерб государственному бюджету в размере более 400 миллионов рублей. Необходимо расследование преступных действий в рамках возбужденного уголовного дела, - отмечают волгоградцы.