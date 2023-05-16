Видео взрыва в доме в Михайловке 16 мая 2023 года

На месте работают экстренные службы. Фото: Александр Тюрин

Мощный взрыв прогремел в городе Михайловке Волгоградской области сегодня вечером, 16 мая 2023 года. В однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки на улице Энгельса в начале восьмого раздался мощный хлопок, взрывной волной выбило окна, после все загорелось. На видео с места взрыва в Михайловке видно, что жильцы после этого оказались заблокированы в своих квартирах.

Очевидцы происходящего кричали людям: «Не прыгай!». Вокруг царила всеобщая паника. К счастью помощь пожарных подоспела быстро. Всех спасли. Пожар потушили быстро - локализовали возгорание уже через несколько минут после вызова.

В результате взрыва и последующего воспламенения квартиры в Михайловке 16 мая 2023 года никто не погиб, двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Причины взрыва и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют экстренные службы, которые работают на месте ЧП.

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