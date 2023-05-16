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Сегодня вечером, 16 мая 2023 года, в городе Михайловка Волгоградской области после взрыва загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Энгельса, 14. Сначала послышался громкий хлопок, затем из окон однокомнатной на втором этаже вырвались огромные языки пламени. Несмотря на такое кошмарное зрелище, погибших нет, двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Причины и обстоятельства случившегося выясняют. «КП-Волгоград» собрал всю информацию о происшествии, которая есть к этому часу.

Последние новости о взрыве газа в Михайловке 16 мая 2023

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера спасательной службы поступило в 19.15, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Горела квартира на площади 24 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение в 19:50. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

На место незамедлительно вместе с пожарными прибыли медики, газовики, правоохранительные органы, а также глава Михайловки Александр Тюрин, который сообщил подробности произошедшего.

- По предварительным данным в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, несущие конструкции дома не повреждены, - отчитался Александр Тюрин в своем телеграм-канале.

Причина взрыва в пятиэтажке в Михайловке

Спецслужбы продолжают работать на месте, обстоятельства случившегося выясняются.

Видео взрыва в Михайловке сегодня

На видео с места взрыва в Михайловке 16 мая 2023 года видно, что жильцы дома из-за последующего сильного пожара оказались заблокированы в своих квартирах. Кто-то из них собирался прыгать из окна, но к счастью помощь пожарных подоспела вовремя. К счастью, погибших на месте взрыва не оказалось, лишь двоим жителям дома потребовалась помощь медиков.

- Госпитализированных в результате происшествия нет. Двум жительницам дома оказана медицинская помощь в условиях приемного покоя, они были направлены на амбулаторное лечение, - уточнили в облздраве.

Напомним, что громкая история, связанная с взрывом в многоквартирном доме, произошла в Волгограде 21 апреля. В доме №9 по улице Титова произошел взрыв и пожар из-за утечки бытового газа. Там тоже обошлось без погибших, но три квартиры были сильно разрушены, еще две пострадали. Волгоградцы, чье жилище было уничтожено, получили выплаты, но пока не могут вернуться в свои квартиры. Из дома выселили 40 семей.