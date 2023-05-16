В Волгограде завершили расследование убийства 23-летнего айтишника

Следственный комитет завершил расследование Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи завершили расследование убийства, произошедшее в сентябре 2022 года в Ворошиловском районе Волгограда. Обвинение предъявлено троим юношам, одному из которых 18 лет, двум другим – по 19, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на СУ СКР России по Волгоградской области.

В злосчастный день, 30 сентября, троица заявилась на квартиру к 23-летнему айтишнику, чтобы проверить игровую приставку, которую тот продавал. Но вместо проверки они избили хозяина квартиры, выпытали у него пароли от телефона и банковской карты, а после чего один из нападавших выстрелил жертве в голову. С похищенной карты они сняли в банкомате 107 тысяч рублей.

Как удалось установить следствию, молодые люди тщательно готовились к разбою - закупили в интернете оружие, маски и перчатки, зарегистрировали на чужие имена банковские карты.

По версии следствия, известны даже имена подозреваемых в убийстве IT-специалиста - ими стали Дмитрий Крючков, Кирилл Швецов и Захар Кауркин.

Следствие завершено. Материалы будут переданы в прокуратуру. Обвиняемые содержатся под стражей.