В Волгограде задержали троих подозреваемых в убийстве 23-летнего парня

Следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трое 18-летних парней жестоко расправились с проживавшим на улице Чигиринской 23-летним волгоградцем. Жертву связали, ограбили, а потом застрелили. Всю троицу уже задержали при силовой поддержке полицейского спецподразделения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- В ходе обысков по месту жительства фигурантов следователями СКР обнаружено и изъято орудие преступления, а также оставшиеся денежные средства, - рассказали в следственном комитете.

Тело застреленного в голову 23-летнего парня обнаружили 3 октября 2022 года в его квартире на улице Чигиринской, 2. Как установили следователи, из дома исчезли личные вещи, банковские карты и мобильник. А со счета погибшего сняли 117 тысяч рублей. Спустя три недели следователи установили имена троих подозреваемых в убийстве.

По версии следствия, трое 18-летний волгоградцев 30 сентября приехали к волгоградцу, якобы для покупки бытовой техники по объявлению. Проникнув в квартиру, «гости» связали хозяина, выпытали пароли и пин-коды, а уже утром выстрелили ему в голову и ушли. После в одном из гипермаркетов с карты сняли деньги.

По данным регионального главка МВД, троица заранее планировала преступление. В даркнете купили огнестрельное оружие, а в качестве потенциальных жертв выбирали продавцов дорогостоящих товаров. Вот только большинство из них назначали встречи в общественных местах. На сделку у себя дома согласился лишь убитый.

Следователи еще разбираются во всех обстоятельствах дела, пока же они будут ходатайствовать, чтобы троих фигурантов дела отправили в СИЗО.