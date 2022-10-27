В Волгограде арестовали троих парней, которые ограбили и застрелили 23-летнего айтишника

Среди подозреваемых в убийстве - Дмитрий Крючков. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Ворошиловский районный суд Волгограда 27 октября удовлетворил ходатайство следователей СУ СКР по региону и избрал меру пресечения троим 18-летним парням, которые жестоко убили проживавшего на улице Чигиринской 23-летнего айтишника - связали, ограбили, а потом застрелили. Все трое проведут в СИЗО по два месяца, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Подозреваемые будут содержаться под стражей до 3 декабря 2022 года, - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

Среди подозреваемых в убийстве IT-специалиста - Дмитрий Крючков, Кирилл Швецов и Захар Кауркин. Помимо убийства им вменяют незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Они еще могут обжаловать меру пресечения.

По версии следствия, трое 18-летних парней 30 сентября приехали к айтишнику как покупатели техники по объявлению. Проникнув в квартиру, «гости» связали хозяина, выпытали пароли и пин-коды, а уже утром, уходя выстрелили ему в голову. После в одном из гипермаркетов с карты сняли 117 тысяч рублей. Подельники заранее планировали преступление, купили оружие в даркнете, но из нескольких потенциальных жертв лишь айтишник согласился на встречу у себя дома.