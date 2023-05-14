В Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности

Уровень опасности продлится до 16 мая Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности в связи с неблагоприятной погодой. Предупреждение продлится до 11.00 вторника, 16 мая, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

В северных районах региона в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность, а также 4 степень горимости, а также грозы и ветер с порывами до 18 м/с.

Напомним, что новая рабочая неделя для жителей Волгоградской области начнется хоть и с кратковременных дождей, но воздух прогреется до +25 градусов.